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Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w centrum Świnoujścia

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Świnoujściu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. W związku z organizacją Dni Morza, do końca czerwca zmieniła się organizacja ruchu w centrum miasta.
Autobusy linii numer 2, 5, 7, 93 oraz nocnej linii N kursują trasami objazdowymi.
Kluczową zmianą jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Armii Krajowej. Przez to część dotychczasowych przystanków w tym rejonie została wyłączona z użytku.

Urzędnicy apelują o dokładne sprawdzanie rozkładów przed wyjściem na przystanek. Pełne informacje o zmienionych trasach i tymczasowych lokalizacjach przystanków są dostępne na stronie internetowej Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

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