Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w centrum Świnoujścia

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Świnoujściu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. W związku z organizacją Dni Morza, do końca czerwca zmieniła się organizacja ruchu w centrum miasta.



Kluczową zmianą jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Armii Krajowej. Przez to część dotychczasowych przystanków w tym rejonie została wyłączona z użytku.



Urzędnicy apelują o dokładne sprawdzanie rozkładów przed wyjściem na przystanek. Pełne informacje o zmienionych trasach i tymczasowych lokalizacjach przystanków są dostępne na stronie internetowej Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu.



Edycja tekstu: Michał Król Autobusy linii numer 2, 5, 7, 93 oraz nocnej linii N kursują trasami objazdowymi.Kluczową zmianą jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Armii Krajowej. Przez to część dotychczasowych przystanków w tym rejonie została wyłączona z użytku.Urzędnicy apelują o dokładne sprawdzanie rozkładów przed wyjściem na przystanek. Pełne informacje o zmienionych trasach i tymczasowych lokalizacjach przystanków są dostępne na stronie internetowej Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu.