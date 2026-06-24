Od lipca nowe zasady wykupu mieszkań komunalnych

To ostatnie dni na wykup mieszkania komunalnego na dotychczasowych zasadach. Mieszkańcy Szczecina mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku i skorzystanie z obecnych bonifikat.
Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy. Wysokość ulg będzie zależeć między innymi od długości najmu, dochodów oraz ewentualnych zaległości czynszowych.
Wnioski o wykup można składać u zarządcy lokalu – w ZBiLK lub Szczecińskim TBS.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Wnioski o wykup można składać u zarządcy lokalu – w ZBiLK lub Szczecińskim TBS.
Autorka edycji: Joanna Chajdas