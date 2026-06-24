Kobieta na hulajnodze wjechała w koparkę

Wypadek w Międzyzdrojach. Kobieta na hulajnodze wjechała w koparko-ładowarkę.
Poszkodowana trafiła do szpitala - mówi asp. Izabela Kik Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.
- 48-letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną - z niewyjaśnionych dotąd przyczyn - wjechała pod nadjeżdżającą koparko-ładowarkę. W wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia ciała i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach - dodaje asp. Kik.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- 48-letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną - z niewyjaśnionych dotąd przyczyn - wjechała pod nadjeżdżającą koparko-ładowarkę. W wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia ciała i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach - dodaje asp. Kik.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.
Autorka edycji: Joanna Chajdas