Kobieta na hulajnodze wjechała w koparkę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wypadek w Międzyzdrojach. Kobieta na hulajnodze wjechała w koparko-ładowarkę.

Poszkodowana trafiła do szpitala - mówi asp. Izabela Kik Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.



- 48-letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną - z niewyjaśnionych dotąd przyczyn - wjechała pod nadjeżdżającą koparko-ładowarkę. W wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia ciała i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach - dodaje asp. Kik.



Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.



Autorka edycji: Joanna Chajdas