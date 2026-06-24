Rozpoczyna się remont ulicy Bogusława X w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wykonawca prac na ulicy Bogusława X w Kołobrzegu poinformował o utrudnieniach, jakie będą czekały na kierowców w kolejnych miesiącach.

Prace obejmą cały, liczący dokładnie 640 metrów odcinek ulicy. Wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata mówi, że to największa inwestycja drogowa na osiedlu Lęborskim.



- Zmienimy całą jezdnię, chodniki, powstanie brakujący fragment ścieżki rowerowej do ulicy Kamiennej. Będzie miejsca parkingowe oczywiście i mała architektura - dodaje Pełechata.



By zminimalizować utrudnienia w ruchu, całość inwestycji zostanie podzielona na 20 etapów. Grzegorz Tereszkiewicz, kierownik budowy zapowiada, że prace ruszą w najbliższy wtorek od strony ul. Kamiennej.



- Ulica nie będzie zamknięta, mieszkańcy przez cały okres budowy będą mieli dojazd do swoich posesji - podkreśla Tereszkiewicz.



Zachowane zostaną także dojazdy do miejskiego przedszkola, żłobka, a po wakacjach także do szkoły. Wykonawca przez cały okres robót zajmował będzie po jednym pasie ruchu, a cała inwestycja ma być gotowa na koniec roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas