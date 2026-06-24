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Rozpoczyna się remont ulicy Bogusława X w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Wykonawca prac na ulicy Bogusława X w Kołobrzegu poinformował o utrudnieniach, jakie będą czekały na kierowców w kolejnych miesiącach.
Prace obejmą cały, liczący dokładnie 640 metrów odcinek ulicy. Wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata mówi, że to największa inwestycja drogowa na osiedlu Lęborskim.

- Zmienimy całą jezdnię, chodniki, powstanie brakujący fragment ścieżki rowerowej do ulicy Kamiennej. Będzie miejsca parkingowe oczywiście i mała architektura - dodaje Pełechata.

By zminimalizować utrudnienia w ruchu, całość inwestycji zostanie podzielona na 20 etapów. Grzegorz Tereszkiewicz, kierownik budowy zapowiada, że prace ruszą w najbliższy wtorek od strony ul. Kamiennej.

- Ulica nie będzie zamknięta, mieszkańcy przez cały okres budowy będą mieli dojazd do swoich posesji - podkreśla Tereszkiewicz.

Zachowane zostaną także dojazdy do miejskiego przedszkola, żłobka, a po wakacjach także do szkoły. Wykonawca przez cały okres robót zajmował będzie po jednym pasie ruchu, a cała inwestycja ma być gotowa na koniec roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

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