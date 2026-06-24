Zwierzęta a urlop. Co zrobić, gdy planujemy wyjazd?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wakacje za dwa dni, a wraz z nimi czas wyjazdów. Większość opiekunów psów staje przed poważnym dylematem – co zrobić z pupilem na czas nieobecności.

Pan Damian, menadżer jednego z dwóch szczecińskich hoteli mówi, że coraz częściej podróżni pytają o możliwość wypoczynku ze zwierzęciem.



- Zaobserwowaliśmy, że bardzo wiele osób zaczyna podróżować po Polsce samochodem i zabiera zwierzaki. Dzisiaj nawet mieliśmy taki przypadek, że dzwonił pan i dopytywał, czy na pewno zgadzamy się na zwierzę. U nas wszystkie zwierzaki są mile widziane - podkreśla rozmówca.



A co zrobić kiedy urlop ze zwierzęciem nie jest możliwy, a nie możemy go zostawić u krewnych lub przyjaciół? Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak mówi, że należy to wcześniej zaplanować.



- Jeżeli nie mamy takiej alternatywy, to trzeba pamiętać, że są opiekunowie i firmy różne, które oferują taką pomoc i zajmują się zwierzakami podczas trwania urlopu. Dobrze jest zorientować się wcześniej, spotkać się z taką osobą, pokazać zwierzę i powiedzieć o jego potrzebach - informuje Iżak.



Według analiz platformy rezerwacyjnej Slowhop, najchętniej wybieranym kierunkiem wśród podróżujących ze zwierzętami jest Pomorze Zachodnie. Wybiera je 24 procent podróżnych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas