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Zwierzęta a urlop. Co zrobić, gdy planujemy wyjazd?

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacje za dwa dni, a wraz z nimi czas wyjazdów. Większość opiekunów psów staje przed poważnym dylematem – co zrobić z pupilem na czas nieobecności.
Pan Damian, menadżer jednego z dwóch szczecińskich hoteli mówi, że coraz częściej podróżni pytają o możliwość wypoczynku ze zwierzęciem.

- Zaobserwowaliśmy, że bardzo wiele osób zaczyna podróżować po Polsce samochodem i zabiera zwierzaki. Dzisiaj nawet mieliśmy taki przypadek, że dzwonił pan i dopytywał, czy na pewno zgadzamy się na zwierzę. U nas wszystkie zwierzaki są mile widziane - podkreśla rozmówca.

A co zrobić kiedy urlop ze zwierzęciem nie jest możliwy, a nie możemy go zostawić u krewnych lub przyjaciół? Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak mówi, że należy to wcześniej zaplanować.

- Jeżeli nie mamy takiej alternatywy, to trzeba pamiętać, że są opiekunowie i firmy różne, które oferują taką pomoc i zajmują się zwierzakami podczas trwania urlopu. Dobrze jest zorientować się wcześniej, spotkać się z taką osobą, pokazać zwierzę i powiedzieć o jego potrzebach - informuje Iżak.

Według analiz platformy rezerwacyjnej Slowhop, najchętniej wybieranym kierunkiem wśród podróżujących ze zwierzętami jest Pomorze Zachodnie. Wybiera je 24 procent podróżnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Pan Damian, menadżer jednego z dwóch szczecińskich hoteli mówi, że coraz częściej podróżni pytają o możliwość wypoczynku ze zwierzęciem.
Lekarz weterynarii Aleksandra Iżak mówi, że należy to wcześniej zaplanować.
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka"

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