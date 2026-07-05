Stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej po kontroli w szczecińskim lokalu

"Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców" - napisano w mediach społecznościowych KAS. To w nawiązaniu do sprawy kontroli w szczecińskim lokalu.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przypomnijmy, właściciel nowo otwartej pierogarni został ukarany po tym, jak sprzedał butelkę wody bez użycia kasy fiskalnej.W oświadczeniu, pod którym podpisany jest szef instytucji Marcin Łaboda czytamy, że "w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne krzywdzące i niedopuszczalne komentarze skierowane pod adresem pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, którzy wykonywali powierzone im obowiązki służbowe". Jak podkreślił, działania kontrolne KAS prowadzone są na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.Treść oświadczenia: