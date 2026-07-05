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Stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej po kontroli w szczecińskim lokalu

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Pixabay/AS_Photography (CC0 domena publiczna)
Fot. Pixabay/AS_Photography (CC0 domena publiczna)
"Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców" - napisano w mediach społecznościowych KAS. To w nawiązaniu do sprawy kontroli w szczecińskim lokalu.
Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał

Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał

Przypomnijmy, właściciel nowo otwartej pierogarni został ukarany po tym, jak sprzedał butelkę wody bez użycia kasy fiskalnej.

W oświadczeniu, pod którym podpisany jest szef instytucji Marcin Łaboda czytamy, że "w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne krzywdzące i niedopuszczalne komentarze skierowane pod adresem pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, którzy wykonywali powierzone im obowiązki służbowe". Jak podkreślił, działania kontrolne KAS prowadzone są na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Treść oświadczenia:

Stanowczo sprzeciwiam się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, w tym również reprezentujących stronę społeczną, którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz w interesie Skarbu Państwa i wszystkich obywateli.

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne krzywdzące i niedopuszczalne komentarze skierowane pod adresem pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, którzy wykonywali powierzone im obowiązki służbowe. Pragnę podkreślić, że działania kontrolne Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców. Ich celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa, eliminowanie nieuczciwej konkurencji, zwalczanie szarej strefy oraz ochrona tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Podważanie wiarygodności funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie z powodu wykonywania przez nich ustawowych zadań godzi nie tylko w dobre imię konkretnych osób, ale również w autorytet instytucji państwa odpowiedzialnych za zapewnienie stosowania prawa.

Wyrażam pełne wsparcie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy każdego dnia z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i profesjonalizmem realizują swoje obowiązki na rzecz państwa i obywateli.
Nie ma zgody na hejt, pomówienia, nękanie ani próby dyskredytowania osób, które wykonują swoje ustawowe obowiązki lub reprezentują interesy pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Marcin Łoboda
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Edycja tekstu: Natalia Chodań

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