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Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Siedem z jedenastu nowych "elektryków" zaprezentowano mieszkańcom Stargardu. To pierwsze w historii miasta autobusy, które już wyjechały na regularne linie.
Nowe pojazdy można obejrzeć z bliska na parkingu przy ulicy Księcia Barnima I. Mieszkańcy są zachwyceni.

- Co jest nowe, to wszystko jest piękne. Ja mało jeżdżę autobusami, ale teraz postaram się, bo wnuk bardzo lubi jeździć autobusami. - Po prostu są elektryczne i ładnie wyglądają. - Fajnie i wygodnie się w nich jeździ. Jechałem dzisiaj dwa razy tym autobusem, ale dłuższym. - Tak, przypadły do gustu. Myślę, że mieszkańcom Stargardu też przypadną do gustu. - Nowa jakość, ale trzeba jak najwięcej zamawiać. Wszystkie inne miasta też zamawiają, tak? Tak samo w Szczecin też będzie miał 20 dodatkowych teraz - mówią mieszkańcy.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sławomir Lewandowski mówi, że te pojazdy to początek ery elektromobilności w Stargardzie.

- Są to bardzo nowoczesne pojazdy, wyposażone w wiele udogodnień dla pasażerów. Przestrzeń pasażerska, klimatyzowana, wiele udogodnień dla pasażerów z niepełnosprawnościami. Zasięg umożliwia pracę autobusów w ciągu całego dnia roboczego, czyli wykona całą linię - mówi Lewandowski.

Zakup jedenastu autobusów elektrycznych, wraz z infrastrukturą do ich ładowania, kosztował prawie 40 milionów złotych. Blisko 80 procent tej kwoty popłynęło z funduszy unijnych.

Edycja tekstu: Michał Król
Nowe pojazdy można obejrzeć z bliska na parkingu przy ulicy Księcia Barnima I. Mieszkańcy są zachwyceni.
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sławomir Lewandowski mówi, że te pojazdy to początek ery elektromobilności w Stargardzie.

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