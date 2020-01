Europoseł z SLD straszy Polskę unijnymi sankcjami [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Bogusław Liberadzki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sankcje wobec Polski w sporze o tzw. praworządność z Komisją Europejską są możliwe - mówi europoseł z Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Liberacki.

Taką opinię wyraził w piątek w Szczecinie podczas konferencji prasowej. Zdaniem europosła, można je wprowadzić większością głosów i nie potrzeba do tego jednomyślności.



- Wystarczy większość kwalifikowana w radzie, żeby powiedzieć: nie będziemy wypłacać środków. Oprócz braku finansów możemy mieć ograniczony dostęp do kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a to jest bardzo ważna rzecz. Mogą być wprowadzone ograniczenia w swobodzie przepływu towarów i usług - mówi Liberacki.



Na sankcjach Polska może stracić głównie fundusze. Budżet Unii Europejskiej będzie też mniejszy w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii.



- Gdyby były jakieś sankcje, chciałbym żebyśmy znaleźli drogę, że te pieniądze z Brukseli są przekazywane prosto do marszałka. Żeby sankcjami nie objąć ludzi, tylko ewentualnie rząd - mówi Liberacki.



Po wyjściu z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, Polska staje się piątym największym krajem we wspólnocie. Liczba Europosłów zmniejszy się ze 751 do 705.