Nienawiść do demokratycznie wybranego rządu przeważa nad lojalnością wobec Polski - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Zbigniew Rau z Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł komentował działania polskiej opozycji w Brukseli - w jego ocenie, to ewenement w skali Europy.- Nie znajdziemy drugiej takiej opozycji, która tak bardzo odczuwa niechęć, by nie powiedzieć: nienawiść w stosunku do demokratycznie wybranych władz państwowych, że te negatywne uczucia radykalnie przerastają miłość, ba - lojalność wobec państwa polskiego. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości - ocenił prof. Rau.We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się 11. debata na temat Polski. Ma dotyczyć reformy sądownictwa.