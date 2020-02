Wahadłowo przez Wołczkowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu w podszczecińskim Wołczkowie. Od wtorku kierowcy pokonują to miejsce wahadłowo, przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Utrudnienia w tej części naszego regionu potrwają około dwóch tygodni. Termin wprowadzenia tych zmian, właśnie w okresie ferii zimowych, nie jest przypadkowy.



- Od dziś, po porannym szczycie komunikacyjnym wprowadziliśmy trójwlotowe skrzyżowanie o ruchu wahadłowym, dla każdego kierunku po 35 sekund na przejazd. Sytuacja jest jeszcze unormowana, przez cały czas będziemy ją kontrolować, w szczególności w godzinach szczytu - zapewnił Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy w Dobrej.



Jeden z mieszkańców Wołczkowa przyznaje, że do prowadzonych tu prac drogowych wszyscy zdążyli się tu już przyzwyczaić. Dodaje jednak, że budowane tu rondo jest dla tej części okolic Szczecina po prostu koniecznością.



- Bardzo często było tu masakrycznie, jeśli chodzi o ruch; rano o godz. 8, gdy ludzie wyjeżdżali i o 16, gdy wracali. Trzeba było czekać po kilkanaście-kilkadziesiąt minut. To na pewno usprawni i upłynni ruch - ocenia mieszkaniec Wołczkowa.



Wartość całej inwestycji, w tym także budowa ścieżki rowerowej w kierunku Dobrej to ponad 15 milionów złotych.