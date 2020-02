RSnW: Działkowcy przeciwko samowoli budowlanej

Polski Związek Działkowców sprzeciwia się samowoli budowlanej na działkach. Chodzi o osoby, które stawiają na swoim terenie budynki zbliżone do mieszkalnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma w planie legalizację starych samowoli budowlanych sprzed 20 lat.

Te w niektórych przypadkach znacząco przekraczają funkcję wyłącznie wypoczynkową - alarmują działkowcy.Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie Tadeusz Jarzębak mówił w audycji Radio Szczecin na Wieczór, że dotychczasowe przepisy w zupełności wystarczą.- Są z powodzeniem wystarczające do tego celu, w jakim powinna służyć działka. Jest to takie działanie tych ludzi - ryzykowne i świadome - podkreślał Jarzębak.Przewodniczący Rady Osiedla Świerczewo Marek Duklanowski podkreśla, że abolicja to rozwiązanie krzywdzące działkowców przestrzegających przepisy.- Niesprawiedliwe byłoby w stosunku do osób, które dzisiaj próbowały się zmieścić i być może czasami o pół metra przekroczyły powierzchnię, ale wybudowały altanę na przykład na 34 metry kwadratowe. Z kolei ktoś inny wybudował 70 metrów kwadratowych, dwukondygnacyjnego budynku - to jest duży, normalny budynek mieszkalny - mówił Duklanowski.Projekt przewiduje, że działkowcy będą mogli składać wniosek do nadzoru budowlanego o zalegalizowanie niezgodnych z prawem obiektów, jeżeli mają one przynajmniej 20 lat.