Były sędzia i notariusz nie odprowadzał podatku. Usłyszał zarzuty

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy miliony złotych - takiej kwoty podatku nie odprowadził były sędzia i szczeciński notariusz Jacek S.

Z informacji Radia Szczecin wynika, że notariusz mimo ciążącego na nim obowiązku odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych, nie przekazywał go do Urzędu Skarbowego.



Nasze informacje potwierdza Ewa Obarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko notariuszowi, który podejrzany jest o niewpłacenie w terminie pobranego podatku na rzecz właściwego urzędu skarbowego. To jest przestępstwo z artykułu 57. paragrafu Kodeksu Karnego Skarbowego. W toku postępowania ustalono, iż podejrzany nie wpłacał podatku od czynności cywilno-prawnych, w łącznej wysokości ponad trzech milionów złotych - informuje Obarek.



Prokuratura ustaliła także, że Jacek S. składał deklaracje, z których wynikało, że podatek odprowadził. Prawnik usłyszał zarzuty i nie ma już prawa do wykonywania zawodu.



- W dniu 10 lutego tego roku, prokurator wykonał z podejrzanym czynności procesowe. Zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia podejrzanego w wykonywaniu zawodu notariusza na czas trwania postępowania, ponadto dokonano również zabezpieczenia majątkowego - informuje Obarek.



Także Izba Notarialna w Szczecinie prowadzi postępowanie dyscyplinarne przeciwko Jackowi S. Notariuszowi zostały odebrane pieczęcie urzędowe, co uniemożliwia wykonywanie zawodu.