Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

To prezent, jaki przygotowaliśmy dla pań z okazji Dnia Kobiet. Już w niedzielę nasza radiowa ekipa odwiedzi m.in. Jasne Błonia, Wały Chrobrego, Miedwie czy centrum Stargardu. Będziemy rozdawać wszystkim paniom kwiaty.

Wystarczy wypatrywać radiowego logo - zaprasza dziennikarz Radia Szczecin Grzegorz Lament.



- W programie Radia Szczecin przez cały czas będą relacje i łączenia na żywo do godziny 14, a w związku z tym, że mamy w Radiu urodę radiową to drogie panie - żeby było milej - zatrudniliśmy przystojniaków. Od rana do południa na pewno gdzieś nas spotkacie - zapowiada Lament.



Relację z obchodów Dnia Kobiet będziecie mogli obejrzeć w niedzielę na naszej stronie internetowej oraz posłuchać od 10 do 14 na naszej antenie. Sponsorem akcji jest Hurtownia Kwiatów WJM ze Szczecina.