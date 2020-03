Sadzenie bratków w celu docenienia ważnych kobiet

Zamiast kupować kwiatka, zasadź bratka - to propozycja szczecińskich licealistek, które w ramach projektu "Zwolnieni z Teorii" organizują w niedzielę akcję społeczną.

Udział wziąć mogą wszyscy chętni, a sadzonki będą wręczane za darmo - mówi Anna Kazimierska, jedna z pomysłodawczyń.- Pomyślałyśmy o takim nietuzinkowym problemie społecznym, którym jest brak doceniania kobiet. Każda osoba, która przyjdzie na nasze wydarzenie, ma okazję zasadzić kwiatka w celu docenienia ważnej kobiety. Jest dowolna interpretacja. Kobieta może kobiecie, syn matce, przyjaciółka przyjaciółce - mówi Kazimierska.To jednak nie wszystkie atrakcje przygotowane przez licealistki. Matylda Godlewska dodaje, że na uczestników czeka także loteria z atrakcyjnymi nagrodami.- Każdy będzie mógł przy okazji zasadzenia bratka wylosować numerek. Do każdego z nich będzie przypisana jakaś nagroda, m.in. piękna biżuteria, kosmetyki, bilety do teatru czy na koncerty - mówi Godlewska.Sadzenie bratków zacznie się o godzinie 11 i potrwa do 14 przy placu Gałczyńskiego.