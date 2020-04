Szpital w Kołobrzegu właśnie potwierdził, że spośród kolejnych 9 przeprowadzonych testów na obecność COVID-19, sześć dało wynik pozytywny.

Wszyscy to pacjenci oddziału psychiatrycznego. Już wcześniej koronawirusa potwierdzono u 16 osób z tego samego oddziału i po jednej z kardiologii i rehabilitacji.Trwa oczekiwanie na wyniki badań pacjentów i pracowników oddziału kardiologicznego. W przypadku 23 osób z rehabilitacji testy będą przeprowadzone dopiero 14 i 15 kwietnia.Kołobrzeski szpital poinformował również, że w porozumieniu z wojewódzkimi konsultantami do spraw świadczeń psychiatrycznych oraz chorób zakaźnych, siedmiu pacjentów z oddziału psychiatrii zakażonych koronawirusem zostanie w piątek przetransportowanych do Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.