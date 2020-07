Chojna stawia machiny oblężnicze. Mieszkaniec Trzcińska-Zdroju mówi o plagiacie [ZDJĘCIA]

Chojna stawia repliki machin oblężniczych przy murach miejskich, a mieszkaniec leżącego po sąsiedzku Trzcińska-Zdroju oskarża: "ukradli mój pomysł".

Jarosław Płotkowski z Fundacji "Droga Lotha" to trzciński przewodnik, regionalista i organizator Festiwalu Machin Oblężniczych w Chwarszczanach. Podkreśla, że od 12 lat mówi o tym, że chce repliki ustawić przy murach w swoim mieście.- Jest to plagiat mojego pomysłu budowy machin oblężniczych przy murach. Budować może każdy, ale postawienie ich przy murach miejskich jest na szkodę Trzcińska. Ja będę dążył do tego, żeby to w Trzcińsku te maszyny powstały - mówi Płotkowski.Emocje tonują burmistrzowie obu miast. Barbara Rawecka z Chojny o pomyśle Płotkowskiego nie wiedziała, ale teraz zaprasza sąsiadów do współpracy.- Nie ma co się oskarżać, obrażać, bo dobrze jest kiedy możemy robić takie rzeczy wspólnie. Trzcińsko-Zdrój zrobi maszyny oblężnicze swoje, my zrobimy swoje, a dzięki temu połączymy siły i zrobimy sobie szlak maszyn oblężniczych - komentuje Rawecka.Bartłomiej Wróbel, burmistrz Trzcińska-Zdroju także apeluje o porozumienie. - Nie powinniśmy się kłócić, jesteśmy tak małymi miejscowościami, że powinniśmy współgrać ze sobą, robić coś wspólnie, a nie obrażać się na siebie, nie dajmy się zwariować.Pierwsze machiny oblężnicze staną w Chojnie jeszcze w te wakacje. Budują je pasjonaci ze Stowarzyszenia "Królewskie Miasto Chojeńskie". W Trzcińsku to nadal tylko pomysł.