Gardno: Warto głosować, bo to jest dla nas dobro [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Te wybory są ważnie nie tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci - uważają mieszkańcy podszczecińskiej miejscowości Gardno.

Od rana głosują oni w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15. Zachęcają także innych, aby w tych wyborach wzięli udział.



- Warto głosować, bo to jest dla nas dobro. Przyszłam mimo tego, że trochę boli mnie głowa. Mam już 70 lat i wiem jakie były wybory kiedyś, 30 lat temu... Jest różnica. - Zawsze biorę udział w wyborach. Warto iść, ci, co nie chodzą, powinni pójść - mówili mieszkańcy Gardna.



- Frekwencja jest dobra, ale dwa tygodnie temu była [o tej porze - przyp. red.] większa. Uprawnione do głosowania są 1094 osoby - poinformowała reportera Radia Szczecin Agata Klimas, przewodnicząca komisji wyborczej.



Druga tura wyborów prezydenckich potrwa do godziny 21. Wówczas poznamy pierwsze, sondażowe wyniki głosowania.