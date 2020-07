RSnW: "zaczynamy budować markę polskiego mięsa"

"Oflagowanie" mięsa będzie obowiązywać od 30 września. źródło: https://pixabay.com/pl/3130701/RitaE/(CC0 domena publiczna)

Mięso sprzedawane na wagę z flagą kraju pochodzenia - tak będzie niedługo oznakowane mięso z importu - nowe regulacje komentowali eksperci w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To zmiana porządkująca - ocenił Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.



- Zmiana da jasny, czytelny i wizualny obraz konsumentowi skąd to mięso pochodzi. Przez ostatnie lata próbujemy budować markę polskiego mięsa; nie mieliśmy jej w Europie i na świecie, więc musimy zacząć ją budować od własnego kraju - powiedział prezes Choiński.



Niestety, zmiany te nie obejmą mięsa wołowego - dodał Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.



- Obejmą one tylko mięso pochodzące ze świń, owiec, kóz i drobiu, a wynika to z regulacji Komisji Europejskiej, które nie pozwalają na takie oznaczenia. A przypomnijmy, że Polska jest szóstym producentem wołowiny w Europie, drugim eksporterem wołowiny w Europie - dodał prezes Zarzecki.



"Oflagowanie" mięsa będzie obowiązywać od 30 września.