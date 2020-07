Goście RSnW: Muzeum Powstania Warszawskiego stało się swego rodzaju ikoną

Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Muzeum Powstania Warszawskiego pełni ogromną rolę w mówieniu o historii Polski - oceniają na dwa dni przed 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Muzeum stało się swego rodzaju ikoną - powiedziała Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii w Szczecinie, która kierowała działem edukacji w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.



- Muzeum ma dosyć stałą ekspozycję, jest swego rodzaju pomnikiem, więc ono niewiele się zmienia. Natomiast to jest miejsce do którego powinno się wracać, by za każdym razem coś innego odkryć. W tym gąszczu różnych bodźców, łącznie z biciem serca po środku, z którymi mamy do czynienia w Muzeum Powstania Warszawskiego - mówiła Serwa.



Dzięki muzeum, samo Powstanie stało się jednym z centralnych tematów narracji w mówieniu i myśleniu o Polsce - dodał Maciej Białecki, prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.



- To jest zasługa niewyobrażalna, ogromna i nieoczekiwana Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstanie stało się odniesieniem do wielu innych postaw i poglądów. Tak kiedyś nie było, bo gdzieś tam Powstanie Warszawskie było sobie między Powstaniem Styczniowym a stanem wojennym. A w tej chwili jest inaczej - mówił Białecki.



1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie, które po 63 dniach zakończyło się kapitulacją.