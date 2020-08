Nowe zakażenia w regionie i całej Polsce

Kolejnych 15 osób w naszym regionie jest zakażonych koronawirusem.

To 6 osób z powiatu wałeckiego, 4 z białogardzkiego, po dwie ze Szczecina i powiatu gryfickiego oraz jedna osoba z Koszalina. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem to 776. Do tej pory 23 osoby zmarły.W kraju, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby testy laboratoryjne potwierdziły 680 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło sześć kolejnych osób, a 175 chorych wyzdrowiało. Aktualnie aktywnych infekcji jest w naszym kraju 11 355. Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 48 149 zakażeń. Zmarło 1 738 osób, a 35 056 chorych wyzdrowiało.Nowe infekcje, które potwierdzono w ciągu doby, dotyczą 222 osób z województwa śląskiego, 94 osób z województwa wielkopolskiego, 88 osób z województwa małopolskiego, 49 osób z województwa mazowieckiego, 47 osób z województwa dolnośląskiego, 41 osób z województwa podkarpackiego, 39 osób z województwa łódzkiego, 26 osób z województwa świętokrzyskiego, 17 osób z województwa pomorskiego, 15 osób z województw podlaskiego i zachodniopomorskiego, 8 osób z województwa lubelskiego, 7 osób z województwa opolskiego, 5 osób z województwa lubuskiego, 4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i 3 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.Większość z sześciu osób, które były zakażone koronawirusem, a zmarły ostatniej doby, miała choroby współistniejące. Są to 83-letni mężczyzna leczony w Krakowie, 90-letnia kobieta ze szpitala Raciborzu, 78-letni mężczyzna leczony w Gliwicach, 60-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 87-letnia kobieta leczona w Przemyślu i 91-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że Śląsk dalej będzie dominował w skali zakażeń. - Musimy się liczyć w kolejnych dniach z dużą liczbą zakażeń ze Śląska. Jeżeli w ubiegłym tygodniu mieliśmy po kilkaset osób chociażby z kopalni, to musimy mieć w ciągu siedmiu dni kolejne raporty dotyczące rodzin z kwarantanny. To niestety jakby logika tego wirusa - powiedział Andrusiewicz.Resort zdrowia poinformował, że liczba łóżek zajętych przez pacjentów z Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 18 i wynosi obecnie 1 859, a liczba zajętych respiratorów spadła o 9 - do 65.W kwarantannie mamy o 3081 osób więcej niż w poniedziałek, czyli 98 875, a nadzorowi epidemiologicznemu podlega 8 499 osób. Ich liczba wzrosła o 227.Na świecie liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 18 milionów. Od początku pandemii zmarło ponad 690 tysięcy osób, a około 11 milionów chorych wyzdrowiało.