Miasto nie dołoży się do budowy siedziby pogotowia w Szczecinie [WIZUALIZACJE]

Wizualizacja siedziby stacji przy ul. Twardowskiego. Mat. WSPR w Szczecinie Wizualizacja siedziby stacji przy ul. Duńskiej. Mat. WSPR w Szczecinie

Miasto nie dołoży się do budowy nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Tak zastępca prezydenta odpowiada na interpelację radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Apelowali oni, by miasto przeznaczyło na ten cel 10 mln złotych. Tak się jednak nie stanie.



Michał Przepiera odpowiada, że za funkcjonowanie pogotowia odpowiada nie miasto, a marszałek i wojewoda zachodniopomorski. Dodaje, że montaż finansowy inwestycji został zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia dla angażowania w projekt środków Gminy Miasto Szczecin - czytamy w odpowiedzi.



Dodaje jednak, że jeżeli zmienią się okoliczności, miasto nie wyklucza wsparcia tej inwestycji. Mówił o tym już w listopadzie ubiegłego roku prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wtedy o wsparcie inwestycji apelowała radna Bezpartyjnych Maria Ilnicka-Mądry.



Budowa nowej stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego ma kosztować ponad 50 mln złotych. 26 mln, czyli połowę kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa, 11 mln dołoży urząd marszałkowski a 15 to środki własne pogotowia, które będzie musiało zaciągnąć na to kredyt.



Na razie powstaje mniejsza stacja pogotowia przy ulicy Duńskiej. Budowa rozpoczęła się w marcu, ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Inwestycja kosztuje 17 mln złotych, 8 pochodzi z budżetu urzędu marszałkowskiego, resztę dołożyło pogotowie.