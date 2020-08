Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Powiat drawski w zachodniopomorskim ma pierwszy przypadek koronawirusa. Do tej pory był on jednym z dwóch powiatów bez chorych na COVID-19, obecnie jest to tylko powiat gołdapski w województwie warmińsko-mazurskim.

Pacjent z koronawirusem trafił do szpitala w Drawsku Pomorskim. Zamknięty jest szpitalny oddział wewnętrzny - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Aleksandra Orlińska, powiatowy inspektor sanitarny w Drawsku Pomorskim.



- Monitorujemy sytuację. Wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentem, są w kwarantannie. Większość to personel medyczny. To 27 osób i trzy osoby w nadzorze epidemiologicznym, które nie miały bezpośredniego kontaktu. Trzech pacjentów jest w kwarantannie, mieli bezpośredni kontakt z chorym. Te osoby po siedmiu dniach będą testowane - mówi Orlińska, szefowa stacji sanitarno-epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim.



Sanepid ustala osoby, z którymi zakażony miał kontakt.