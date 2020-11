Ksiądz został raperem. "Odkrywamy jasną stronę" [WIDEO]

Ks. Maciej Czaczyk - wikariusz z Myśliborza - wystąpił gościnnie w nowym utworze "Wszyscy" wraz księdzem Jakubem Bartczakiem z Wrocławia, który jest znany z tego, że od lat tworzy chrześcijański rap, by śpiewać o Bogu.

Ks. Maciej z kolei w 2011 wygrał telewizyjny program "Must be the music", a od roku jest kapłanem w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.Tak obaj księża śpiewają w teledysku. Jak mówi ks. Maciej Czaczyk, choć rap nie jest jego konikiem, to też jest wspaniałą formą głoszenia ewangelii.- Chciałem przede wszystkim pokazać młodzieży, że można też słuchać o dobru, pięknie, Panu Bogu i miłości, a nie tylko szarej nienawiści, agresji. Zachęcam, żeby odkrywać też jasną stronę, chrystusową stronę i muzykę chrześcijańską - tłumaczy ks. Czaczyk.Teledysk jest na najnowszej płycie "Się modlę", która premierę miała w październiku.Więcej o muzyce chrześcijańskiej na radioszczecin.pl/religia