Apel o przywrócenie małego ruchu granicznego

Marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz burmistrzowie Świnoujścia, Nowego Warpna i wójtowie gmin Dobra i Kołbaskowo napisali list do Manueli Schwesig z prośbą o przywrócenie w Meklemburgii Pomorzu Przednim (MVP) tak zwanego małego ruchu granicznego.

Jak dowiedziało się Radio Szczecin, premier landu list otrzymała i wkrótce odpowie.Autorzy listu piszą, że środki zastosowane przez władze landu są przesadne i poważnie naruszają poczucie wspólnoty całego obszaru przygranicznego. Zgodnie z przepisami każdy podróżny wjeżdżając na teren MVP z regionów zagrożonych (Polski) musi odbyć kwarantannę. Zwolnione są jedynie osoby pracujące w regionie przygranicznym, które jednak muszą raz w tygodniu okazać się negatywnym testem na obecność koronawirusa.W liście gospodarze polskich przygranicznych miast i gmin apelują do premier Manueli Schwesig, aby podobnie jak to uczyniły Brandenburgia i Berlin, również Meklemburgia Pomorze Przednie zezwoliła na przemieszczanie się mieszkańców miejscowości przygranicznych w ramach tak zwanego małego ruchu granicznego.W rozmowie z Radiem Szczecin szef Biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina w Szwerinie Thomas Meyer potwierdził, że list z apelem polskich władz lokalnych dotarł do Manueli Schwesig. - Wiem od współpracowników, że obecnie kancelaria pracuje nad odpowiedzią na list. Nie mogę w tej chwili dokładnie powiedzieć, kiedy odpowiedź będzie gotowa i kiedy pani premier ten list podpisze – powiedział Meyer i zapewnił, że odpowiedź będzie sformułowana za kilka dni. Burmistrzowie polskich miast i gmin przygranicznych twierdzą, że złagodzenie zaostrzeń zdecydowanie poprawi życie mieszkańców obszarów przygranicznych.