Blokada kont prezydenta USA. "To zwiastuje niebezpieczny trend"

Donald Trump. Fot. www.facebook.com/WhiteHouse

Usunięcie Donalda Trumpa z mediów społecznościowych zwiastuje niebezpieczny trend - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

YouTube, Facebook i Twitter, po ataku zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, zdecydowały się zablokować konta prezydenta Stanów Zjednoczonych na tych platformach. Jako oficjalny powód podawano podżeganie do zamieszek.



- Platformy społecznościowe pokazały, że skoro można blokować lidera najpotężniejszego mocarstwa świata, to tak naprawdę można blokować każdego obywatela, a mówiąc wprost wyłączyć z debaty publicznej, dlatego że platformy społecznościowe stały się dziś monopolistami w internecie na debatę publiczną - powiedział Andruszkiewicz.



Za każdą wielką platformą stoi konkretny człowiek, który może narzucać swoją wolę miliardom - dodawał były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Marek Markiewicz. - Jedna osoba z dużymi pieniędzmi jest w stanie wpływać na bieg wydarzeń czy na sposób myślenia, gdzie polityka łączy się z ideologią i to wyraźnie.



Po usunięciu go z Facebooka, prezydent Donald Trump powiedział, że rozważa założenie własnej platformy społecznościowej.