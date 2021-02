Rada Miasta ma miesiąc. "Nie zrobimy niczego, co by było wbrew prawu"

Jest wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie rozszerzenia szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Pismo takie zostało skierowane zarówno do Urzędu Miasta, jak i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Rada Miasta Szczecin ma 30 dni na ustosunkowanie się do tej skargi i przekazanie jej wraz ze swoim stanowiskiem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.- To świeża sprawa, czekamy na dokumenty - mówiła przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska. - Jeśli tylko wniosek wpłynie do urzędu, sprawą zajmą się prawnicy. Nie zrobimy niczego, co by było wbrew prawu.Zgodnie z uchwałą, strefa od 31 marca ma być rozszerzona, droższe mają być też opłaty za postój. Zdaniem Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo, uzasadnienie dotyczące tych zmian jest niewystarczające.Ponadto zapis, który umożliwia zakup abonamentu tylko przez osoby czy podmioty płacące podatki w Szczecinie. Zdaniem śledczych, narusza zasadę równości. Czekamy na komentarz spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która odpowiada za organizację strefy.