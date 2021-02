Zwolniony urzędnik przywrócony do pracy, ale... w innym mieście

Marcin Badowski. Fot. Facebook

Zwolniony urzędnik, po prawomocnym wyroku sądu, wrócił do pracy - ale już nie w Szczecinie, bo oddelegowano go do Koszalina.

Chodzi o byłego dyrektora kancelarii zachodniopomorskiego sejmiku Marcina Badowskiego. Sąd pracy nie podzielił argumentów marszałka województwa, wykazał, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna, a argument o utracie zaufania był oparty na nieprawdziwych przesłankach.



Sprawę Badowskiego opisywaliśmy w 2018 roku. Zwolniono go z funkcji dyrektora kancelarii sejmiku, jak wtedy tłumaczył, dlatego, że "chciał zapewnić tajność głosowań". Biuro prasowe marszałka odpierało te zarzuty jako "nonsensowne". Mówiono o reorganizacji i "bardzo krytycznej ocenie pracy" Badowskiego.



Sąd pracy w dwóch instancjach nie zgodził się z tą argumentacją. Badowskiemu zasądzono prawie 10 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia, miał też wrócić na stanowisko. I wrócił, tyle, że nie do kancelarii sejmiku w Szczecinie, a do oddziału urzędu marszałkowskiego w Koszalinie. Badowski mieszka w Stargardzie.



- Wiadomo stanowiska pracy nie mam w kancelarii sejmiku, bo ona formalnie nie istnieje, mimo że te działania były wiadomo pozorne. Musiałem się dostosować - komentuje Badowski.



Radny sejmikowej opozycji z PiS Paweł Mucha ocenia, że sprawa Badowskiego jest "bulwersująca". - My sobie mówimy o abstrakcyjnie przez państwa postrzeganej praworządności, natomiast tutaj mówimy o zwolnieniu z pracy człowieka, który się zaangażował też w działalność związkową.



Wysłaliśmy do biura prasowego marszałka województwa pytanie, dlaczego, mimo, że sąd odrzucił argumenty dotyczące zwolnienia Badowskiego, ostatecznie musi on dojeżdżać do pracy w Koszalinie.



Otrzymaliśmy mailem odpowiedź z urzędu marszałkowskiego: "Pan Marcin Badowski został zgodnie z orzeczeniem sądu zatrudniony na nieobsadzonym stanowisku w komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Przywrócenie na poprzednie stanowisko było niemożliwe ze względu na to, że nie istnieje już ono w strukturze organizacyjnej urzędu" - pisze rzeczniczka marszałka Gabriela Wiatr