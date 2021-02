Miasto mówi, że wysłało, Park Przemysłowy zaprzecza. Spór o decyzję ws. podatku od nieruchomości

Szczeciński Park Przemysłowy. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto Szczecin twierdzi, że wydało decyzję w sprawie podatku od nieruchomości dla Szczecińskiego Parku Przemysłowego, czyli dawnej Stoczni Szczecińskiej.

Firmy z branży stoczniowej zwróciły się do Miasta o obniżenie podatku od nieruchomości, uzasadniając prośbę stratami związanymi z epidemią.



- Miasto odpowiedziało Szczecińskiemu Parkowi Przemysłowemu - twierdzi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecin, Dariusz Sadowski.



- Tak, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i ustaleniami dotrzymaliśmy terminu. 12 lutego została wysłana decyzja do Szczecińskiego Parku Przemysłowego, jednak o szczegółach tej decyzji, ze względu na tajemnicę skarbową, nie możemy informować opinii publicznej. Takie informacji może udzielić Szczeciński Park Przemysłowy - dodaje Sadowski.



Poprosiliśmy o powtórne potwierdzenie czy do Szczecińskiego Parku Przemysłowego wpłynęło pismo w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Parku, radna sejmiku województwa Małgorzata Jacyna-Witt twierdzi, że nie.



- Miasto zobowiązało się, że do 12 lutego 2021 roku udzieli Szczecińskiemu Parkowi Przemysłowemu odpowiedzi. Do 12 lutego taka odpowiedź nie wpłynęła. To przerzucanie się papierami, to odrzucanie propozycji i prośby jednego z najważniejszych podatników naszego miasta przez pana prezydenta, jest po prostu żenujące. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd - komentuje Jacyna-Witt.



Szczeciński Park Przemysłowy potwierdził, że do dnia 15 lutego żadne pismo w tej sprawie nie wpłynęło.



Przypomnijmy, obniżeniem podatku od nieruchomości dla SPP są zainteresowane też firmy z branży stoczniowej, które działają na terenie parku. W sumie to ponad 60 podmiotów gospodarczych. Rocznie SPP płaci miastu prawie 5 milionów złotych.