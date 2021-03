Zakończył się remont budynku "G" w szpitalu przy Arkońskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zakończył się remont budynku G w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Przygotowano tam miejsce dla pacjentów zakażonych koronawiursem.

Wszystko po to, by mogli oni być leczeni głównie na oddziale zakaźnym i właśnie w nowym budynku.



To po to, by pozostałe oddziały mogły wrócić do normalnej pracy.



- Musieliśmy zrobić coś, by można było utworzyć łóżka, które byłyby dedykowane dla pacjentów, którzy nie są chorzy na covid. Otwarcie tego budynku pozwoli nam, żeby ruszyła chirurgia, żeby ruszyła neurochirurgia - przynajmniej w jakimś zakresie - i ruszyły pozostałe oddziały tego szpitala - mówi dyrektor szpitala Małgorzata Usielska.



Decyzja o tym, by wyremontować budynek na potrzeby pacjentów z Covid-19 zapadła na początku drugiej fali zachorowań.



- Wspólnie z panią dyrektor podjęliśmy decyzję o tym, żeby zwiększyć moce szpitala w zakresie stałego zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez nadanie temu budynkowi - który w tym okresie stał opustoszały - nowego życia. Postanowiliśmy w związku z tym wyremontować ten obiekt dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej - dodał marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.



W nowym budynku jest 28 łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 60 łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających tlenoterapii.



Koszt inwestycji to ponad 6,5 mln złotych.