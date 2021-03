Przybywa pacjentów "covidowych" w szpitalu przy ul. Arkońskiej

W ostatnich dwóch dniach, znacznie przybyło pacjentów zakażonych koronawirusem - mówi Zenon Czajkowski, ordynator Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Jeszcze w piątek na oddziale intensywnej terapii było 13 pacjentów, we wtorek jest już - 21.Jak przyznaje dr Czajkowski, chorzy są przywożeni do szpitala w bardzo ciężkim stanie: - To są chorzy często w stanie krytycznym i są to przebiegi chorób bardzo, bardzo dramatyczne. Bardzo ciężko się leczy takie już rozwinięte zespoły "covidowe".Jak dodaje praca na oddziale intensywnej terapii jest bardzo trudna. - My jesteśmy u kresu wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Myślę, że nikt z anestezjologów nie miał dotąd okresu bezrobocia, cały czas mamy ogrom pacjentów, ogrom zadań do wykonania i to się nie zmienia - opowiada dr Czajkowski.We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 247 nowych zakażeniach koronawirusem w regionie.