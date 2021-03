Sklep charytatywny wzywa wolontariuszy

Pierwszy w Szczecinie sklep charytatywny szuka chętnych do pomocy. Wolontariusze zajmowaliby się m.in. towarem w punkcie Fundacji Sue Ryder przy pl. Lotników.

To nowo otwarty sklep, w którym można kupić ubrania, książki czy zabawki - ale tez wyposażenie domu - telewizor czy ekspres. To wszystko pochodzi od mieszkańców. Każdy może też coś przynieść. A dochód trafi na konto fundacji Iskierka.I właśnie do obsługi tego wszystkiego potrzebni są ludzie - mówi Arkadiusz Skrzypiński, operator sklepu fundacji Sue Ryder.- Przy wycenianiu tych rzeczy, odbieraniu ich od darczyńców, przy przeprowadzaniu krótkich ankiet. Dzisiaj panie wolontariuszki pilnują tego, żebyśmy mieli odpowiednią liczbę klientów w sklepie. Dlatego liczymy na wolontariuszy - powiedział.Jak i gdzie się zgłosić?- Albo bezpośrednio w sklepie, albo znaleźć nas na facebooku , jest strona internetowa, podany jest numer telefonu i kontakt... Czekamy - dodał.Plac Lotników 7. Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.00.