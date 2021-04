Radio Szczecin, ZWiK oraz mieszkańcy wspierają młodego pszczelarza [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Skolwina, Żelechowej czy też Gumieniec gotowi są umieścić na swoich działkach pasieki najmłodszego szczecińskiego pszczelarza, Franciszka Bandury.

To odzew na apel Radia Szczecin o wsparcie ucznia pierwszej klasy technikum, który poszukiwał miejsc dla kolejnych rodzin pszczelich. Propozycje padły nawet z okolicy nadzalewowej Trzebieży.- Dostałem 10 propozycji, w tym jedna jest bardzo atrakcyjna; w miejscu, gdzie prawdopodobnie nie ma innych pszczelarzy. To miejsce bardzo leśne, łąki, bagna... Jest bardzo dobre, bo jest ogrodzone i monitorowane - podkreśla Franciszek Bandura.To miejsce, to teren ujęcia wody pitnej w Pilchowie - potwierdza Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dodaje, że ZWiK nie pierwszy raz udostępnia swój teren okolicznym pszczelarzom.- To nie są nasze pierwsze doświadczenia z pszczołami, bo my takie pszczoły na placówkach mamy. Gdzie?! Na Łącznej mamy sześć rodzin, w Dunikowie w sierpniu będziemy mieli 10, na Świerczewie - 14, więc: naprzód! - zaprasza.Montaż 10 uli, które trafią w okolice ulicy Wodociągowej w Pilchowie, odbędzie się prawdopodobnie już w tym tygodniu.