Na ulicach Szczecina stanie więcej parkomatów

Szczecin domawia parkomaty do nowej, powiększonej Strefy Płatnego Parkowania.

Pierwotnie miasto zakładało instalację 340 urządzeń i większość jest już zamontowana. Jednak by ułatwić kierowcom wnoszenie opłat, zdecydowano się na zamówienie dodatkowych.Będzie ich 50 - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - To są te dodatkowe, które zamówiliśmy. Będą dostarczone do Szczecina w pierwszych dniach po świętach.Urządzenia nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej - dodał Wojciech Jachim.- Maja własny akumulator i baterię fotowoltaiczną. Akumulator wytrzymuje pewien czas i jest doładowywany przez solar. Cały czas mamy nadzór nad stanem doładowania, więc w razie czego akumulator jest wymieniany lub doładowywany - mówi Jachm.Od środy szczecińska strefa obejmuje 140 ulic i placów - to o 60 więcej niż dotychczas. Wyższe są też opłaty. W strefie czerwonej A pierwsza godzina parkowania kosztuje 3,6 zł - to o 80 groszy więcej, natomiast w żółtej B godzina wynosi 2,80 zł - to drożej o 1,2 zł.