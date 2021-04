Spór o Manhattan w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin

Spór o ewentualną likwidację szczecińskiego Targowiska Manhattan zdominował poranną "Kawiarenkę polityczną" Radia Szczecin. Chodzi o plany Urzędu Miasta zw. z rozbudową ulicy Staszica, która przebiegać ma środkiem obecnego targowiska.

Takim planom szczecińskiego magistratu - zapisanym w Studium Zagospodarowania Przestrzennego - sprzeciwiają się radni Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Dariusza Mateckiego, w związku zamierzeniami Urzędu Miasta zagrożonych utratą pracy jest nawet 500 kupców.- Apelowaliśmy, żeby wykreślić te zapisy dotyczące likwidacji targowiska. Zostaliśmy zaatakowani przez pana prezydenta, również przez lokalną Gazetę Wyborczą, że podajemy fake newsy, że mówimy nieprawdę. Dzień później, gdy Gazeta Wyborcza dotarła do tego dokumentu pojawił się tam u nich wreszcie zapis, że rzeczywiście - przez ten dokument - może dojść do likwidacji Targowiska Manhattan - zaznaczył radny Matecki.Zapisy obecnego Studium Zagospodarowania Przestrzennego dają możliwość likwidacji Targowiska Manhattan - przyznaje miejski radny Platformy Obywatelskiej, Łukasz Kadłubowski.Uspokaja jednak kupców, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.- Cieszę się, że pojawiły się głosy zaniepokojenia w tej sprawie, aczkolwiek uspokajam: jesteśmy na etapie konsultacji; wszystkie głosy zostaną wysłuchane. Sam miałem wątpliwości, co do niektórych zapisów w studium, tylko nie szerzyłem fake newsów, że Miasto jest za zamknięciem Manhattanu, za jego likwidację. Jest to jedna z możliwości, która w przyszłości może się zrealizować, ale równie dobrze, może się nie zrealizować - odparł radny Kadłubowski.Na Targowisku Manhattan trwa obecnie akcja zbierania podpisów pod petycją do władz miasta w tej sprawie.