Zmarł biskup Jan Gałecki

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmarł biskup senior Jan Gałecki. Od 1974 do 2007 roku był biskupem pomocniczym najpierw diecezji, a potem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Chociaż pochodził z Mazowsza, to na Ziemiach Zachodnich realizował swoje powołanie do kapłaństwa.

Urodził się 18 czerwca 1932 r. w Zalesiu (koło Przasnysza), miejscowości należącej do parafii w ówczesnej diecezji płockiej. Odebrał święcenia kapłańskie z rąk bp. Teodora Benscha w katedrze gorzowskiej w 1957 roku, a sakrę biskupią w 1974 roku przyjął od Prymasa Stefana Wyszyńskiego już w katedrze św. Jakuba w Szczecinie. W 2007 roku biskup przeszedł na emeryturę. Ze względu na stan zdrowia, rzadziej uczestniczył w oficjalnych uroczystościach.



W rozmowie w Radiem Szczecin z okazji półwiecza kapłaństwa wspominał rodziców, którym zawdzięczał nie tylko odkrywanie w sobie powołania, ale także początki nauczania.



- Mój ojciec zrobił mi zeszyt z worka po cemencie i codziennie pisałem stronę polskiego z "Płomyczka" i stronę rachunków. Jak się wojna skończyła poszedłem do klasy drugiej, bo nauczyciele wiedzieli, były tajne komplety, a po trzech tygodniach przenieśli mnie do klasy piątej. Tyle mnie nauczył - wspominał bp Jan.



Trafił do Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku w 1950 r., bo jak sam stwierdził, dowiedział się, że na Zachodzie brakowało księży.



- Mój proboszcz chciał, żebym został w Płocku, ale mówi, że jeżeli tam idziesz, to bardzo dobrze, bo tak jak słychać księży nie ma, a ludzie są religijni i pobożni - podkreślał.



Nigdy nie żałował decyzji o kapłaństwie i zawsze tryskał humorem. - Takim był przede wszystkim mój ojciec, pogodny, łagodny, dowcipny. Ja unikam stresu. Nie pozwalam, żeby ktoś mnie stresował i nikogo nie stresuję, dlatego zawsze jestem taki łagodny i swobodny, a to chyba wrodzone jest - dodawał biskup Gałecki.



Biskup senior Jan Gałecki miał 88 lat.



W Kościele Szczecińsko-Kamieńskim jako biskup pomocniczy, pomagał doświadczeniem pasterskim kolejnym biskupom diecezjalnym: Arcybiskupowi Jerzemu Strobie, Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu, Arcybiskupowi Marianowi Przykuckiemu i Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu.