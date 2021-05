Co dalej z tym, co zostało po Pomniku Wdzięczności dla Armii Radzieckiej?

Pomnik Wdzięczności dla Armii Czerwonej. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Miała trafić na Cmentarz Centralny w Szczecinie - od czterech lat zalega jednak na parkingu miejskim przy Hangarowej. Chodzi o rzeźbę z Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, który znajdował się na placu Żołnierza Polskiego. Przedstawia trzymających się za ręce robotnika i żołnierza.

Pomnik zlikwidowano w 2017 roku, rok wcześniej zgodę na to wydali miejscy radni. Według pierwotnych planów, rzeźba miała trafić do Centrum Dialogu Przełomu.



- Ostatecznie zdecydowano się na przeniesienie go do kwatery wojennej cmentarza - mówiła wtedy Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie. - Płaskorzeźby z tego pomnika trafią na Cmentarz Centralny. Reszta nie, poniewaz podczas demontażu, część pomnika, sama kolumna zapewne ulegnie częściowemu zniszczeniu.



Plany nigdy jednak nie zostały zrealizowane, a miasto nie ma planu, co z pomnikiem zrobić - mówi Paulina Łątka z magistratu. - Analiza przepisów prawa dokonana przez Instytut Pamięci Narodowej wykazała, że umieszczenie elementów pomnika w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej byłoby niezgodne z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innych systemów totalitarnych.



Oprócz płaskorzeźb, do kwatery wojennej na Cmentarzu Centralnym miały trafić herby miast, do których w 1945 roku wkroczyli radzieccy żołnierze, czyli m.in. Szczecina, Kołobrzegu, Elbląga czy Gdańska. Pomnik Wdzięczności stał na pl. Żołnierza Polskiego od 1950 r. Rozbiórka kosztowała 350 tysięcy złotych.