Rzepa: w Senacie nie będzie opóźnień ws. Planu Odbudowy

Poseł PSL ze Szczecina mówi, że "w Senacie nie będzie obstrukcji" w sprawie głosowania i zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie, Jarosław Rzepa podkreśla, że dokumenty przyjęte przez Sejm wciąż można jeszcze dopracowywać.

- Jestem przekonany, że Senat to szybką ścieżką zrobi, w przyszłym tygodniu. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakąkolwiek obstrukcję. Natomiast to, że wysyłaliśmy dokument, to nie wiemy jeszcze, jakie będą negocjacje ze strony Komisji Europejskiej. Na co się zgodzą, na co nie, a na co będą nam zwracali uwagę, co trzeba poprawić. Na razie jest więc jeszcze czas na to, abyśmy pewne wnioski wyciągnęli - komentuje Rzepa.Lokalne parlamenty krajów Unii Europejskiej muszą ratyfikować swoje KPO, które złożą się na zatwierdzony w Brukseli Fundusz Odbudowy. Do Polski do 2026 roku ma trafić około 770 miliardów złotych, w części będą to pożyczki.