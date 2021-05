Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powrót do regularnej jazdy rowerem, do rodzinnych spacerów czy też do jedzenia lodów na świeżym powietrzu - o tym marzą mieszkańcy Szczecina, którzy wybrali się w niedzielę na Jasne Błonia.

"Festyn Wolności" na Jasnych Błoniach [ZDĘCIA]



Według synoptyków, wysokie temperatury powinny utrzymać się w naszym regionie do środy. W niedzielę pierwszy raz od miesięcy temperatura jest wyższa niż 20 stopni Celsjusza.- Uwielbiam rower, temperatura jest idealna. Brakowało tych wysokich temperatur. Dużo czasu jeździłem opatulony w siedem warstw, na tak zwaną cebulkę. - Czekałem tylko kiedy zrobi się ciepło. Brakuje już wyjazdów, niestety to taki trudny czas. - Bardzo nam brakowało słońca. - Czekałem, żeby chociaż wyjść na rower i z dziećmi na spacer - mówią szczecinianie.Według synoptyków, wysokie temperatury powinny utrzymać się w naszym regionie do środy.