Jest zielone światło dla nowego gazociągu do Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wydał decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu do dwóch bloków budowanych w Elektrowni Dolna Odra.

To największe powstające - w tej chwili w Polsce - bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1340 megawatów.



Gazociąg będzie się rozpoczynał w miejscowości Nowe Czarnowo, tam gdzie jest Elektrownia Dolna Odra, drugi jego koniec ma być podłączony do istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek.



Średnica gazociągu to 70 centymetrów. Będzie on przebiegał przez gminy: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Bielice, Gryfino, Widuchowa. Zakończenie budowy gazociągu jest planowane pod koniec 2023 roku.



Energia elektryczna produkowana, w nowych blokach w Elektrowni Dolna Odra, pokryje zapotrzebowanie 2,5 miliona gospodarstw domowych.