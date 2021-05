Wiktor leci do USA na terapię. "Zrobiliście to! Dziękujemy"

Do końca trudno było uwierzyć w to, co się stało - mówiła mama 12-letniego Wiktora w "Poranku Radia Szczecin".

Rodzinie chłopca ze Szczecina udało się zebrać ponad 9,5 miliona złotych na jego leczenie. Wiktor ma złośliwego guza mózgu.Pieniądze na terapię w USA, która daje największe szanse na wyleczenie udało się zebrać w poniedziałek. Bliscy aż do ostatnich chwil obawiali się czy uda się zebrać całą kwotę - relacjonowała Beata Mielnik na naszej antenie.- Odbieraliśmy telefony, SMS-y od samego rana, że to się musi dzisiaj udać. Chociaż - chyba wczoraj rano - widzieliśmy, że na koncie fundacji brakuje jeszcze 1,5 miliona złotych. Wydawało nam się to totalnie niemożliwe, to była wciąż ogromna suma do zebrania. Udało się, zrobiliśmy to, a właściwie zrobiliście Wy wszyscy. Dziękujemy! - opowiadała Mielnik.Na apel mamy 12-letniego Wiktora odpowiedziało wiele osób. W tym szczecińscy przedsiębiorcy, którzy zaoferowali swoje usługi w zamian za wsparcie zbiórki na leczenie chłopca.Wśród nich byli restauratorzy, którzy wzięli udział w akcji "Kawa dla Wiktora". Jak deklaruje Anna Seraka-Palma, w kawiarni Nata Lisboa napój ten lał się strumieniami: - Trochę nam zeszło, ale muszę też powiedzieć, że ludzie byli hojni. Niektórzy nam zostawiali 100 zł, czasem 50 zł. Niektórzy klienci nawet przychodzili i chcieli zostawić bez kawy.Wiktor za tydzień leci do USA poddać się terapii, która daje 85 procent szans na powrót do zdrowia chłopca. Więcej na ten temat w audycji "Wszystko na Gorąco" po godzinie 16:00.