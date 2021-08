"Fakt" zapłaci byłemu prezesowi Grupy Azoty

Wojciech Wardacki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

400 tysięcy złotych będzie musiał zapłacić - wydawca "Faktu" i portalu "Onet" - byłemu prezesowi Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police Wojciechowi Wardackiemu.

Taki wyrok zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.



- Chodzi o naruszenie dóbr osobistych - mówi były prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. - Sąd jednoznacznie stwierdził, że te działania Ringier Axel Springer w "Fakcie", "Onecie" były bezprawne i naruszały moje dobre imię. Sąd przesądził bezprawność i nieprawdziwość publikowanych informacji, ale także wskazał na brak rzetelności dziennikarzy gazety "Fakt". Ten wyrok jest prawomocny.



To jedna z największych kwot, zasądzonych przez polskie sądy, w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.



- Jest to rekordowy wyrok pod względem wysokości zasądzonego zadośćuczynienia, bo przyznano mi 400 tysięcy złotych z odsetkami, pokrycie wszelkich kosztów, i szereg przeprosin, które "Fakt" czy "Onet" będą musiały zamieścić. Także to zamyka batalię, bo dotyczyło to artykułu z okresu grudnia 2018 - stycznia 2019. To była zorganizowana akcja przeciwko mojej osobie - tłumaczy Wardacki.



Artykuły ukazywały się w przededniu i w dniu posiedzeń Rad Nadzorczych spółki Grupy Azoty - dodaje Wojciech Wardacki.



O komentarz w sprawie wyroku zapytaliśmy dyrektora do spraw komunikacji korporacyjnej Ringier Axel Springer, czekamy na odpowiedź.