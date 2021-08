Już w sobotę szczeciński koncert pieśni patriotycznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To już tradycja. W sobotę na placu Lotników odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Koncert niepodległości rozpocznie się o godzinie 17.

Na wspólne śpiewanie zaprasza Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Będziemy śpiewać najbardziej znane pieśni, a więc będzie "Monte Cassino", "My, Pierwsza Brygada", "Hej, hej ułani", cały szereg pieśni kresowych, powstańczych i wojskowych. Z rozmaitych okresów historii Polski. Serdecznie zapraszamy - mówi Dobrzyński.



To już 18. raz w Szczecinie odbywa się koncert pieśni patriotycznych. Tym razem wydarzenie ma uczcić 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 40 rocznicę założenia Klubu Powstańców Warszawskich i Klubu Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej.



- Zaczęliśmy w 2004 roku, a to chyba z wewnętrznej potrzeby. Mój dziadek, ułan, kawalerzysta, śpiewał mi te piosenki, a ja śpiewałem razem z nim. Kiedyś, przy okazji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego oraz akcji pomyślałem, że warto by o tych pieśniach pamiętać. No i zaskoczyło, ludzie przyszli, przychodzili przy kolejnych okazjach - mówi Dobrzyński.



Od godziny 16 Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do strefy edukacyjnej, gdzie będą warsztaty plastyczne i konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Wszystko na placu Lotników w sobotę.