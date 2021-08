Muzyczna gratka na Łasztowni. Festiwal Garaże: dzień drugi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na szczecińskiej Łasztowni w sobotę drugi dzień 4. edycji Festiwalu Garaże. Wystąpią znani artyści, między innymi raper Sokół i zespoły Hackard oraz Illusion.

Z uczestnikami piątkowego, bardzo dynamicznego, koncertu rozmawiał nasz reporter. - Na razie jest fajnie. - Jutro też oczywiście będę, z miłości do mojego ukochanego Sokoła. - Fajna atmosfera. - Cokolwiek by nie było będziemy na pewno.



W piątek, w szranki konkursowe, stanęli finaliści 4. Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Młodego Pokolenia - grupy Muted Message, Who is Who, 7 Niebo i Gra Sów.



W sobotę natomiast o laury Festiwalu będą walczyły zespoły Ten Inches, Rumore, Kolumbia i Symptone.



Wydarzenie organizowane w pełnym reżimie sanitarnym pod medialnym patronatem Radia Szczecin rozpocznie się o godzinie 19:00.