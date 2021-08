Awaria elektrociepłowni. Część mieszkańców Szczecina bez ciepłej wody

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Awaria elektrociepłowni na Pomorzanach w Szczecinie. Mieszkańcy nie maja ciepłej wody.

Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Mieszkam na ulicy Sowińskiego. Właśnie chciałem się wykąpać i okazuje się, że nie ma zimy, mrozów, a Pomorzany znów nie działają. Zadzwoniłem do SEC-u, oni mówią, że jest awaria i zastanawiają się, czy będą uruchamiać dodatkowe źródło ciepła. Z kranów leci ledwie ciepława woda - informuje słuchacz.



Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała na swojej stronie internetowej, że do awarii doszło w należącej do PGE Elektrociepłowni Szczecin. Nie podaje jednak, jak długo potrwają przerwy w dostawie ciepłej wody.



Rzecznicy SEC-u i PGE nie odbierają telefonów.