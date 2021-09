Zaniedbane kwatery kombatantów. Radny interweniuje, ZUK odpowiada

Będzie interpelacja radnego w sprawie zaniedbanej kwatery polskich kombatantów na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

Zakład Usług Komunalnych twierdzi, że nie może naprawić nagrobków kombatantów, bo są prywatne. Trawa była koszona - twierdzi rzecznik ZUK-u.Radny Dariusz Matecki z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział interwencję w sprawie zaniedbanej kwatery kombatantów.- To, co jest bardzo ważne, że w tej chwili groby polskich bohaterów, żołnierzy są zdewastowane, zarośnięte, a w tym samym czasie, właściwie dopiero co, za ponad milion złotych miasto odrestaurowało plac przed Pomnikiem Braterstwa Broni, więc widzimy tutaj pewną dysproporcję. ZUK nie zajmuje się grobami polskich bohaterów. Zajmuje się pomnikiem komunistycznym, postkomunistycznym - powiedział Matecki.Zakład Usług Komunalnych twierdzi, że nie może remontować czyichś nagrobków - mówi Andrzej Kus, rzecznik ZUK-u. - Jeśli chodzi o nagrobki, to są w większości w kwaterze kombatantów opłacone. Nie mamy możliwości i nie robimy czegoś takiego, że naprawiamy te nagrobki. Jeśli ktoś ma opłacony nagrobek na 20 lat, to deklaruje, że będzie dbał o niego. Nie mamy wpływu wymóc na niego, że będzie przychodził raz w miesiącu, raz na rok, czy raz na 20 lat i w jakim stanie będzie zachowywał ten nagrobek.W kwaterze kombatantów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie są pochowani żołnierze września 1939 roku, zdobywcy Monte Cassino, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i sybiracy. Część grobów jest zniszczona.