Pierwsze w historii Maszewa biuro poselskie zostało otwarte

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

W Maszewie zostało otwarte biuro terenowe posłów Prawa i Sprawiedliwości.

To ważny dzień dla naszej gminy - mówili zgromadzeni na otwarciu biura mieszkańcy Maszewa i okolicznych miejscowości.



- Taki kontakt z posłami jest jak najbardziej potrzebny. Zwłaszcza dla gminy Maszewo, bo ona jest taka zostawiona. - Do tej pory mieszkańcy Maszewa nie mieli gdzie się udać z zapytaniami do posłów. - Siła jest w jedności, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze - mówili mieszkańcy.



- To jest zasługa naszych członków Prawa i Sprawiedliwości i mieszkańców miasta i gminy Maszewo. Cieszę się, że kolejne, nawet niezbyt duże miasto, będzie miało swoje biuro poselskie - mówił poseł, Michał Jach.



Nowe biuro mieści się w Maszewie przy ul. Wojska Polskiego 8. Jak wskazuje tablica informacyjna, jest to nie tylko biuro posła na Sejm Michała Jacha, ale też Leszka Dobrzyńskiego, Marka Gróbarczyka i Artura Szałabawki, a także europosłów Joachima Brudzińskiego i Elżbiety Rafalskiej.