Sprawa pobicia działacza PiS. Dziś nie usłyszeliśmy wyroku

We wtorek przed Sądem Rejonowym w Szczecinie miał zapaść wyrok na 45-letnim Przemysławie S. Dwa lata temu pobił on działacza Prawa i Sprawiedliwości Janusza Jagielskiego roznoszącego gazetki podczas kampanii wyborczej do europarlamentu.

Jak mówi Maciej Piotrowski, sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie, sprawa musiała zostać przełożona z powodu nieobecności obrońcy oskarżonego.



- Dostaliśmy o 8.18 informację e-mailem od obrońcy, że jest chora. Nie udało się zapewnić zastępstwa i wnosi o odroczenie rozprawy - mówi sędzia Piotrowski.



- Rozprawa niestety się przeciąga, już minęły dwa lata. Myślę jednak, że prędzej czy później sprawiedliwość zwycięży - dodaje Janusz Jagielski.



Próba kolejnego ogłoszenia wyroku została przełożona na 19 października.