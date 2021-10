Dzień Edukacji Narodowej. Wojewoda zachodniopomorski wręczył medale [ZDJĘCIA]

Kilkudziesięciu nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego otrzymało odznaczenie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.- Pracuję 33 lata i dzieci są - nazwijmy to - bardziej wyluzowane. Mówią co chcą, kiedy chcą. Są dzieciaki, które stawiają bardzo fajne wyzwania i które sprawiają dużo satysfakcji, ale są oczywiście też takie, które sprawiają różnego rodzaju trudności. Ta pandemia bardzo zepsuła naszą młodzież, zrobiła dużo krzywdy. Ten brak kontaktu z rówieśnikami. W tej chwili jest październik, więc raczkujemy i wracamy do tego, co było - mówiły nauczycielki.- Cenimy nauczycieli i chcemy ich nagradzać, zauważać najlepszych. Ostatnie lata były trudne, jeżeli chodzi o pandemię, ale myślę, że nauczyciele zdali egzamin - mówiła Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty.Medale nauczycielom wręczył wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki.