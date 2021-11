Miliony emerytów z "czternastką". "Przyda się, tyle jest potrzeb" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Osiem milionów emerytów właśnie otrzymuje 14. emeryturę. To ponad tysiąc złotych na rękę.

- Trafi do tych osób, które otrzymują najniższe świadczenia - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Jeżeli państwo polskie stać, a dzięki rozmaitym działaniom, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki temu, że gospodarka nabrała także pocovidowego rozpędu, to możemy emerytom tą kwotę wypłacić.



14. emerytura będzie głównie wydana na lekarstwa i rachunki - mówią emeryci. - Mogłyby być co miesiąc. Żona dostanie, 1,5 tys. złotych. Co to jest, pracowała ponad 30 lat i nic z tego nie ma. Przyda się. Tyle jest potrzeb. Mąż ma niską emeryturę, to wszystko się przyda.



Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu i nie trzeba składać żadnych wniosków.