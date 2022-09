Zbieranie grzybów z telefonem w dłoni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Grzybobranie na miarę XXI wieku, czyli z telefonem w dłoni. Pomóc mają aplikacje.

W lesie w Trzebieży spotkaliśmy amatorkę zbierania grzybów, która właśnie korzystała z aplikacji.- Mam tę aplikację. Położyłam grzyba, zrobiłam zdjęcie, choć nie wiedziałam, gdzie nacisnąć by je zrobić. Wyskoczył borowik, ale ja nie mam borowika. Tego grzyba specjalnie położyłam - mówi amatorka grzybów.Aplikacje zastąpiły papierowe wersje atlasów - mówi Paweł Mayko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Aplikacja jest poglądowa, tak samo jak atlas. Zdjęcie może nie oddawać tego grzyba tak, jak on wygląda w rzeczywistości. Jeśli nie jesteśmy pewni, to lepiej ich nie zbierać. Jeśli mamy wątpliwość, to można zgłosić się do grzyboznawcy bądź klasyfikatora grzybów, którzy pomogą w jego ocenie - mówi Mayko.Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy grzyb jest jadalny, najlepiej zastosować zasadę nie znam - nie zbieram.Najlepiej na grzybach znają się mykolodzy, którzy dyżurują w sanepidach. W okresie trwania sezonu grzybowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, pełniony jest dyżur przez grzyboznawcę." - takie ostrzeżenie widnieje przed włączeniem aplikacji z której korzystaliśmy.